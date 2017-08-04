Основная камера новых iPhone научится снимать видео 4K с частотой 60 к/с

Маловероятно, что Apple отойдет от установленного графика, согласно которому презентация смартфонов iPhone нового поколения традиционно происходят в сентябре каждого года, хотя фактические продажи на сей раз могут начаться с опозданием. И чем меньше остается времени до первого месяца осени, тем больше в Сети появляется подробностей о новых iPhone.

Буквально на днях разработчик обнаружил в прошивке «умной» колонки HomePod подтверждение дизайна передней панели iPhone 8 и наличия в нем сканера лица. Сейчас же ресурс iHelp предоставил новую порцию данных, касающихся возможностей камеры будущих iPhone. В частности, ему удалось обнаружить часть исходного кода [CAMCaptureCapabilities isBack4k60VideoSupported], указывающую на то, что основная камера сможет снимать видео разрешением 4K с кадровой частотой 60 к/с. Еще интереснее, там же есть еще строчка кода, где вместо Back стоит Front, то есть фронтальная камера. И она якобы тоже должна поддерживать режим видеосъемки 4K@60 fps.

Отметим, что в 2015 году перед выходом Apple iPhone 6s в коде ОС iOS 9 были обнаружены свидетельства того, что фронтальная камера научится снимать видео с частотой 240 к/с, получит функцию замедленной съемки slo-mo и вспышку. В итоге подтвердилась лишь одна из трех догадок – вспышка, да и то не в тому виде, в каком все ожидали. Вместо аппаратной светодиодной вспышки эту роль возложили на подсветку экрана.

С учетом отсутствия поддержки видео 4K в основной камере маловероятно, что данная функция появится сразу в обоих камерах. Складывается такое ощущение, что Apple специально растягивает и выдает улучшения порционно.

Так или иначе, вероятность того, что новые iPhone станут первыми в ассортименте компании, способными снимать видео разрешением 4K при 60 к/с довольно-таки высока, особенно с учетом добавления в обновление High Sierra поддержки формата видеосжатия HEVC (H.265), который на 40% эффективнее предшественника H.264. И тем более, что конкурирующие HTC U11, Google Pixel и Galaxy S8 уже имеют эту возможность.

Источник: gsmarena