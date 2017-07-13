Игровой монитор ASUS VP28UQG получил 28-дюймовую TN-матрицу с разрешением 4К

Ассортимент мониторов ASUS пополнила игровая модель VP28UQG, построенная на базе 28-дюймовой жидкокристаллической панели типа TN разрешением 4К UHD (3840 х 2160 пикселей).

Игровую направленность новинки подчеркивают несколько технических параметров и возможностей. Среди них: малое время реакции пикселя – 1 мс (от серого к серому — GTG), поддержка технологии адаптивной кадровой частоты AMD FreeSync и фирменный набор игровых возможностей ASUS GamePlus: экранный прицел, таймер, счетчик кадровой частоты, метки для выравнивания экранов и профили настроек для игр разных жанров.

Монитор работает с 10-разрядным представлением цветов, количество отображаемых цветов – 1,07 млрд. Максимальная яркость экрана ASUS VP28UQG заявлена равной 300 кд/м², контрастность — 1000:1, а углы обзора по горизонтали и вертикали — 170° и 160° соответственно.

В оснащение устройств входят порты HDMI, DisplayPort, DVI и D-Sub, а также стереофонические громкоговорители мощностью 2 Вт. В старшую модель, кроме того, встроен концентратор USB 3.0.

Из остального можно отметить наличие сертификата TÜV Rheinland, который указывает на возможности регулировки яркости светодиодной подсветки без применения ШИМ для предотвращения характерного мерцания при снижении яркости и снижения интенсивности синего цвета подсветки, что снижает нагрузку на глаза пользователя.

Для подключения монитора к источнику видеосигнала имеется один вход DisplayPort 1.2a и два входа HDMI 2.0. Кроме того, благодаря встроенному ЦАП монитор располагает выходом 3,5 мм для подключения наушников.

В типовом режиме работы монитор потребляет мощность 60 Вт.

Конструкция подставки обеспечивает возможность регулировки угла наклона в пределах от -5° до 20°. Габариты с подставкой равны 660,4х445,8х229,4 мм, масса — 5,4 кг. На корпусе есть точки крепления VESA.

Данных о цене и сроке начала продаж новинки производитель не приводит.

Источник: TechPowerUp