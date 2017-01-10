Оставшуюся после продажи оператору Verizon часть компании Yahoo переименуют в Altaba

Летом прошлого года телекоммуникационный гигант Verizon объявил о покупке интернет-бизнеса Yahoo за $4,8 млрд. И вот сейчас корпорация Yahoo объявила о смене названия на Altaba. Соответствующие изменения отражены в недавнем отчете компании, подготовленном по форме 8-K и отправленном в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC). В документе также сказано, что гендиректор Yahoo Марисса Майер покинет совет директоров корпорации.

На первый взгляд эта обескураживающая череда событий может показаться началом конца одного из культовых интернет-активов, но на самом деле все немного по-другому. Дело в том, что упомянутые изменения относятся к оставшейся части Yahoo, а не к основному бизнесу, купленному Yahoo. То есть, та часть активов, что отойдет Verizon с большой вероятностью будет и дальше называться Yahoo, а оставшаяся, по сути, «мертвая» часть холдинга Yahoo сменит название на Altaba. Компания, в сущности, уже давно не представляет саму Yahoo, там просто куча акций и вторичных патентов. Таким образом, нет никакого смысла сохранять за ней имя Yahoo и отнимать внимание Майер, сосредоточенной на основном продукте.

Изменения вступят в силу после закрытия сделки по продажи части Yahoo, если, конечно, она будет успешно завершена. Мало ли, еще несколько подобных сообщений о взломах и утечках прошлых периодов и Verizon может и передумать.

Источник: The Verge