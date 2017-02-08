От соискателей визы для въезда в США могут начать требовать пароли от соцсетей

Недавно сообщалось, что Администрация Президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых требований для лиц, въезжающих в США. У них могут начать запрашивать сведения об активности в интернете: посещаемых сайтах и социальных сетях.

Но это далеко не полный перечень требований, которые планируется выдвигать к лицам, желающим получить визу для посещения США. При заполнении формы на получении визы в посольствах США от заявителей также могут начать требовать указывать и пароли к профилям в социальных сетях. В случае отказа предоставить такую информацию заявителю, вероятно, будет отказано в получении визы.

Американский министр национальной безопасности Джон Келли (John Kelly) заявил, что такой шаг позволит более тщательно проверять желающих въехать в США и выявлять лиц, которые могут предоставлять угрозу безопасности. Он добавил, что такая мера находится на этапе рассмотрения и обсуждения, особенно по отношению к жителям из семи мусульманских стран со слабым внутреннем контролем: Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Это именно те страны, въезд из которых ограничивал спорный Миграционный указ Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Источник: Sky News