Открыт исходный код браузера Chrome для iOS, на очереди — Google Earth Enterprise

Google сообщила об открытии исходного кода версии браузера Chrome для платформы iOS. Исторически сложилось так, что Chrome для iOS развивался отдельно от проекта Chromium из-за необходимости учета некоторых особенностей и ограничений платформы iOS. Например, из-за невозможности использования собственного JIT-компилятора на платформе iOS в браузере применялся штатный для данной платформы движок WebKit, вместо собственного движка Blink.

После нескольких лет переработки кодовой базы, весь код, созданный при разработке Chrome для платформы iOS, был аккуратно воссоединен с Chromium и перенесен в основной открытый репозиторий проекта. Слияние кодовых баз отразилось на проекте Chromium добавлением средств для сборки поверх движка WebKit, помимо штатного движка Blink. На этой неделе работа по слиянию кодовых баз была завершена, и разработчики получили возможность сборки версии Chromium для iOS из общей кодовой базы.

Одновременно Google сообщила о скором открытии исходников инструмента Google Earth Enterprise (GEE), позволяющего создавать собственный подконтрольный сервис для работы с картами, напоминающий по функциональности Google Maps и Google Earth. Код будет открыт под лицензией Apache 2.0 и в марте появится на GitHub. В сумме планируется открыть более 470 тысяч строк кода, в том числе включающих реализацию таких компонентов, как GEE Fusion, GEE Server и GEE Portable Server. Используемые для создания надстроек карт Google Maps службы Google Earth Enterprise Client, Google Maps JavaScript API V3 и Google Earth API останутся закрытыми.

Источник: The Verge и Opennet