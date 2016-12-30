Отсутствие разъема 3,5 мм в смартфоне Samsung Galaxy S8 производитель компенсирует новой моделью беспроводных наушников

Последние данные указывают, что Samsung Galaxy S8 тоже лишится аудиоразъема 3,5 мм, как в свое время его утратили Apple iPhone 7 и флагманы других производителей. И вот сейчас ресурс SamMobile поделился «эксклюзивной» информацией о том, что вместе со смартфоном свет увидит новая беспроводная гарнитура.

По сути, это можно считать косвенным подтверждение предыдущих слухов, что Samsung по стопам Apple двигается в сторону беспроводных наушников. Но говорить о каком-либо заимствовании идей или грубом копировании тех же AirPods, которые ожидаются в Украине в феврале по цене 6599 грн, здесь будет неуместно, ведь у производителя уже есть модель Gear IconX (на заглавном изображении), вышедшая на полгода раньше решения Apple.

Пока неясно, будут ли беспроводные наушники Samsung поставляться в комплекте со смартфоном Samsung Galaxy S8, либо же их придется докупать отдельно. Логично было бы предположить, что наушники станут частью стандартной комплектации, ведь выпуск Samsung Galaxy S8 имеет особое значение для компании после проблем с Galaxy Note7. Также можно допустить возможность того, что эти наушники выйдут под брендом Harman.

Источник: SamMobile