Ожидается, что LG G6 станет первым сторонним смартфоном с голосовым помощником Google Assistant

До официальной презентации нового флагманского смартфона LG G6 остался ещё месяц, но благодаря утечкам уже известно, как он будет выглядеть. Новая порция сведений рассказывает о том, какими функциями он будет обладать.

Как сообщают осведомлённые источники, LG G6 может стать первым смартфоном (за исключением собственных устройств Google Pixel), который получит поддержку виртуального помощника Google Assistant. Благодаря этому пользователи смогут выполнять многие действия при помощи голосовых команд (например, вести поиск, устанавливать напоминания и т.д.) а также получат доступ интерфейсу в стиле чата с помощником. Первоначально LG планировала внедрить поддержку виртуального ассистента Amazon Alexa, но затем отложила этот план, так как этот ассистент всё ещё недостаточно готов.

Напомним, официальная презентация смартфона LG G6 запланирована на 26 февраля. Эта модель получит 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 2:1 и двойную камеру.

Источник: The Verge