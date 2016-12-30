Ожидается, что процессоры AMD Ryzen смогут «на воздухе» разгоняться до 5 ГГц

Буквально на днях мы публиковали весьма многообещающие результаты тестов производительности восьмиядерного процессора AMD Ryzen, проведенных нашими французскими коллегами из популярного печатного издания Canard PC Hardware. Но, как выяснилось, в статье с результатами тестирования была одна весьма интересная «пасхалка», намекающая на внушительный разгонный потенциал грядущих новинок.

В числе первых на зашифрованное послание Canard PC Hardware внимание обратили пользователи социального новостного сайта Reddit. Послание, как можно увидеть на снимках выше, находилось на десятой странице журнала прямо над заглавной иллюстрацией и представляло собой загадочную строку двоичного кода. Если кому интересно, оно имело следующий вид:

010110100110010101101110010011110100001101000000010000010110100101110010001111010011010101000111.

Проблем с его расшифровкой не было вообще никаких, благо в сети есть множество инструментов, позволяющих в считанные секунды преобразовать эту строку непонятного двоичного кода в осмысленный текст. Так вот, в текстовом представлении это сообщение имеет следующий вид: ZenOC@Air=5G. Вывод напрашивается сам собой: «рабочую частоту процессора AMD на архитектуре Zen можно будет повышать до 5 ГГц, используя воздушную систему охлаждения».

Способ подачи, да и сами сведения, вызывает множество вопросов, к примеру, каким было напряжение, сколько ядер при этом оставались активными, насколько стабильно работал процессор на повышенной частоте и т.д. К тому же, как уже отмечалось ранее, тестируемый Canard PC Hardware процессор AMD Ryzen с большой вероятностью является инженерным образцом, так что к этим результатам стоит подходить с осторожностью, не делая поспешных выводов.

Источник: TechPowerUp