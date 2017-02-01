Ожидается, что с выпуском ОС Apple iOS 11 полностью исчезнет поддержка 32-разрядных приложений

Как известно, выпущенный в 2013 году Apple iPhone 5S был первым смартфоном, поддерживающим 64-разрядные приложения. Эту поддержку обеспечил чип Apple A7 с 64-разрядной архитектурой, хотя разработчикам и пришлось внести соответствующие изменения в свои приложения.

Но далеко не все разработчики обновили свои приложения, а для новых приложений поддержка 64-разрядных архитектур стала обязательной лишь с 1 февраля 2015 года. То есть, более старые приложения App Store не являются 64-разрядными и выполняются в эмулированной 32-разрядной среде. Судя по всему, все 32-разрядные приложения, представленные в каталоге App Store, будут добровольно-принудительно переведены на 64-разрядную архитектуру.

RIP 32-bit emulation mode in iOS 11? pic.twitter.com/byMFuJPuVN — Peter Steinberger (@steipete) 31 января 2017 г.

По крайней мере, такой вывод можно сделать на основании предупреждений, которые выдает бета-версия ОС iOS 10.3. При запуске любого 32-разрядного приложения на экране мобильного устройства появляется предупреждение, что оно не будет запускаться в будущих версиях ОС, а разработчику необходимо обновить его с целью улучшения совместимости.

Вероятнее всего, Apple откажется от поддержки 32-разрядных приложений с выпуском следующей ключевой версии ОС iOS под порядковым номером 11. Из этого следует, что старые мобильные устройства компании вроде iPhone 5 и iPhone 5C не получат обновления iOS 11. Вполне ожидаемо, учитывая отсутствие iPhone 4S в списке устройств, поддерживающих iOS 10.

Apple хранит в App Store более ранние версии тех или иных приложений для владельцев старых устройств компании, но рано или поздно разработчики сами прекращают их поддержку.

Источник: gsmarena