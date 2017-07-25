Paint ещё поживёт. Популярный графический редактор Microsoft пропишется в магазине Windows Store, где и продолжит свое существование

Вчерашняя новость о прекращении активной разработки графического редактора Microsoft Paint и присваивании программе статуса «устаревший» вызвала широкий резонанс. Мировая интернет-общественность с особым размахом принялась преждевременно прощаться с классическим редактором, который служил им верой и правдой все 32 года своей жизни, создавая рисунки Paint соответствующего содержания и обмениваясь ими в соцсетях. Но сейчас выяснилось, что популярный и столь любимый всеми Paint ещё поживёт.

Компания обновила соответствующую страничку поддержки на своём сайте, дополнив часть о Paint несколькими строками. В них говорится, что приложение пропишется в магазине Windows Store и дальше будет оставаться доступным для загрузки любому желающему. Кроме того, компания заверила, что основные функции классического Paint перенесут в новый редактор Paint 3D, предназначенный для работы с 3D-моделями.

«Сегодня мы наблюдаем удивительное проявление поддержки и ностальгических чувств, связанных с MS Paint», – отметила генеральный менеджер Microsoft Меган Сондерс, курирующая разработку гарнитуры виртуальной реальности HoloLens и другие передовые разработки в области 3D. – «MS Paint никуда не денется, просто скоро у него появится новый дом, магазин Windows Store, где он будет оставаться доступным для бесплатной загрузки».

Разливающиеся реками чувства ностальгии пользователей вполне понятны, ведь приложение Paint появилась еще в Windows 1.0 и с тех пор (с 1985 года) присутствовало в каждой версии операционной системы. Последнее крупное обновление графический редактор Paint получил с выходом ОС Windows 7, оно принесло ленточный интерфейс и ряд других изменений.

Поскольку графический редактор Paint пока не помечен на удаление на страницах поддержки продуктов Microsoft, в грядущем осеннем обновлении Windows 10 Fall Creators Update ему отведена та же роль, что и браузеру Internet Explorer. То есть, MSPaint по-прежнему будет частью Windows 10, но Microsoft будет всячески побуждать пользователей к переходу на новый Paint 3D. Тут можно вспомнить, насколько настойчиво в прошлом компания навязывала обновление Windows 10. Microsoft не назвала точную дату, когда приложение Paint появится в магазине Windows Store, но наступление этого момента определенно повлечет за собой частичное прекращение поддержки ПО в Windows 10 в будущем. Но, в любом случае, совершенно очевидно, что Paint остается и желающие смогут и дальше создавать с его помощью свои «выдающиеся» произведения искусства, как делали это последние 30 с небольшим лет.

Источник: The Verge