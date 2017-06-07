Память DDR4 удалось разогнать до эффективной частоты 5500 МГц — это новый мировой рекорд

Компания G.Skill, хорошо известная в кругу энтузиастов благодаря своей быстрой и эффектной памяти, ориентированной на оверлокеров, с гордостью сообщила о новом мировом рекорде разгона оперативной памяти DDR4, установленном, естественно, при помощи ее модулей. Говоря более конкретно, используя жидкий азот, одиночный модуль памяти G.Skill (Trident Z RGB DDR4) на чипах DDR4 плотностью 8 Гбит производства Samsung удалось разогнать до знаковой отметки в 2750 (5500) МГц.

Рекорд был утвержден HWBot, и теперь занимает первую строчку рейтинга разгона оперативной памяти.

Автор рекорда – известный тайваньский мастер экстремального разгона Toppc. Разгон происходил на материнской плате MSI X299 GAMING PRO CARBON AC, в которую был установлен недавно вышедший процессор Intel Core i7-7740K (Kaby Lake-X) с одним активным ядром из четырех, частота которого была повышена до 1064,46 МГц (использовалось сочетание 133,06 МГц по шине и множитель х8), и включенной технологией Hyper-Threading.

Кстати, самого производителя G.Skill есть за что хвалить, ведь именно эта марка использовалась в пятнадцати из двадцати лучших результатов разгона.

Добавим, что в прошлом году незадолго до выставки Computex 2016 тайванец Toppc первым взял психологически важный рубеж в 5000 МГц. Тогда, кстати, тоже использовалась память G.Skill Trident Z DDR4, разгонять которую помогали материнская плата MSI Z170I Gaming Pro AC с процессором Intel Core i5-6600K и жидкий азот.

Интересно, долго ли продержится новый рекорд и когда будет взята планка в 6000 МГц?

Источник: HWBot