Panasonic анонсировала флагманский OLED телевизор EZ1002

Компания Panasonic анонсировала свой новый флагманский OLED телевизор под названием EZ1002.

Устройство содержит плоскую 65-дюймовую OLED панель с разрешением 4K. Новинка поддерживает расширенный динамический диапазон (HDR) и способна обеспечивать пиковую яркость изображения, которая более чем в 2 раза превосходит возможности «обычных» OLED панелей. Для этой модели заявлена поддержка HDR10 и Hybrid Log Gamma HDR. Кроме того, устройство полностью покрывает цветовое пространство DCI. В телевизоре EZ1002 для обработки изображения применяется процессор Panasonic Studio Colour HCX2. Производитель заявляет, что это наиболее производительное решение из когда-либо применявшихся в потребительских телевизорах. Кроме того, оно обеспечивает чрезвычайно точную цветопередачу. Ещё одной особенностью новинки является собственный фильтр Absolute Black Filter. Он устраняет отражения и влияние окружающего освещения для обеспечения глубоко чёрного цвета. Отдельно следует отметить настройки калибровки ISF (Imaging Science Foundation) и 3D таблицы поиска цветов, которые можно загрузить с USB или SD накопителей. Наконец, устройство сертифицировано THX, Ultra HD Premium и Crestron. За передачу звука отвечает массив из 14 динамиков (8 для низких частот, 4 для средних частот и 2 для высоких частот), интегрированных в подставку.

Флагманский телевизор Panasonic EZ1002 поступит в продажу в июне, но его цена пока не сообщается.

Источник: whathifi