Panasonic анонсировала компактную камеру-суперзум Lumix ZS70 с возможностью удобной съёмки селфи

Компания Panasonic подготовила к выпуску компактную цифровую камеру Lumix ZS70, которая пришла на смену модели Lumix ZS60.

Новинка оснащена 20,3-мегапиксельным сенсором High Sensitivity MOS, графическим процессором Venus Engine, высокоскоростным автофокусом (время срабатывания 0,1 с) и объективом с 30-кратным оптическим увеличением (24-720 мм в 35-миллиметровом эквиваленте). Также устройство содержит 3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1,04 млн точек. Дисплей можно вращать на 180 градусом, что может пригодиться для съёмки автопортретов. При повороте дисплея автоматически активируется режим Self Shot. Дополнительно сообщается о наличии модуля беспроводной связи Wi-Fi.

Камера Panasonic Lumix ZS70 поддерживает возможность записи видео в разрешении 4K (3840×2160/30p). Дополнительно предлагаются различные функции для улучшения съёмки, включая Post Focus (изменение зоны фокусировки уже после съёмки), Beauty Retouch (улучшение изображения лица после съёмки), Background Control (изменение глубины резкости для фона) и др. Камера способна вести серийную съёмку фотографий со скоростью до 10 кадров в секунду, записывать видео в разрешении 4K и одновременно делать 8-мегапиксельные снимки, снимать в RAW формате.

Камера Panasonic Lumix ZS70 поступит в продажу в мае по рекомендованной розничной цене $450.

Источник: Engadget