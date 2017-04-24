Panasonic разработала технологию анализа сердечного ритма спортсменов по цвету кожи лица

Профессиональные спортсмены, как правило, не особо падки на эмоции во время игры. Их намерено обучают сохранять спокойствие в самых различных ситуациях, поскольку, как показывают исследования, умение держать себя в руках позитивно сказывается на результатах состязаний. В то же время, безэмоциональность выступающих делает процесс игры с точки зрения зрителей гораздо менее увлекательным.

Именно по этой причине зарубежные компании, транслирующие спортивные чемпионаты, нередко прибегают к использованию разного рода приборов для измерения частоты сердечных сокращений. По мнению организаторов мероприятий, эта информация придает состязаниям драматичности, поскольку позволяет болельщикам увидеть то волнение, что внутри испытывают спокойные с виду игроки.

Однако все существующие на данный момент решения по анализу сердечного ритма обладают весьма серьезной ограниченностью, так как представляют собой носимые гаджеты. Помимо того, что спортсменам необходимо каждый раз их надевать, они имеют все шансы поломаться во время состязаний или даже потеряться, причем во время игры устройства не представляется возможным заменить.

Учтя все вышесказанное, в Panasonic решили подойти к этому вопросу с другой стороны. Специально для Open Golf Championship 2017 — японского турнира по гольфу, который стартует в конце апреля и проходит под эгидой самих Panasonic, были разработаны особые видеокамеры, способные вычислять частоту сердцебиения каждого из участников состязаний на расстоянии и бесконтактно.

Сообщается, что видеокамеры были разработаны совместно с университетом Киото. Они оснащены сенсором, улавливающим расширенный спектр миллиметровых волн; который позволяет отслеживать даже самые незначительные изменения цвета кожи лица (вызванные приливом крови в моменты стресса), по которым специальное ПО затем вычисляет частоту сердечных сокращений.

На первый взгляд может показаться, что это решение не блещет особой точностью, однако это не так: японские инженеры провели исследование, в котором сравнили показания новой технологии с показаниями традиционных носимых гаджетов. В результате, точность видеокамер превзошла все ожидания, ученые зафиксировали лишь незначительные погрешности.

Источник: Engadget