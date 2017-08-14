«Панель Floating Bar, улучшенный Always On Display и распознавание по лицу/голосу»: LG рассказала об уникальных функциях смартфона V30

Компания LG продолжает готовить общественность к грядущему анонсу флагманского смартфона V30, порционно выдавая данные о различных особенностях новинки. В новом сообщении рассказывается о наборе оригинальных программных возможностей смартфона. Если быть точным, речь о графической оболочке UX 6.0+, которая дебютирует в LG V30.

Мы уже знаем, что у LG V30 не будет дополнительного дисплея, которым выделялись предыдущие модели линейки V10 и V20. Оказывается, что эта особенность не ушла бесследно, а просто эволюционировала в то, что производитель называет плавающая/летающая панель Floating Bar. С ее помощью, как утверждается, пользователи смогут получать быстрый доступ к наиболее часто используемым приложениям и функциям. Сама по себе панель будет полупрозрачной и ее можно будет сворачивать в правую частью экрана блокировки.

В новой версии UX 6.0+ возможности функции Always On Display, которая позволяет постоянно держать на экране какую-то важную информацию, расширены. Теперь там могут отображаться не только часы, но еще и панель быстрых настроек, кнопки управления музыкальным плеером, фотографии и пр.

Не остался без внимания разработчиков и такой важный аспект как безопасность. Система распознавания пользователя по лицу/голосу позволит удобно снимать блокировку даже при отключенном экране блокировки. В случае голосовой разблокировки от пользователя потребуется произнести кодовое слово из 3-5 слогов. Оставаться постоянно включенной и работать с минимальными затратами энергии системе позволит технология Qualcomm Aqstic.

И, наконец, LG V30 предложит богатые возможности по части настройки тактильной обратной связи, позволив использовать различные сочетания вибраций и рингтонов. Можно предположить, что вскоре после выхода LG V30 обновленная оболочка UX 6.0+ придет

О преимуществах сдвоенной камеры смартфона V30, которая получит объектив Crystal Clear Lens со стеклянными линзами и диафрагмой F/1,6, можно узнать из предыдущей заметки.

Анонс LG V30 намечен на 31 августа.

Источник: LG