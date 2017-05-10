Parrot займётся развитием линейки коммерческих дронов

Производитель потребительских дронов Parrot решил сместить акценты ведения бизнеса и заняться производством БПЛА, ориентированных на использование в коммерческом секторе: малом и среднем бизнесе. Компания запустила новую динейку дронов Pro, которая включает несколько уже существующих устройств, подвергшихся ребрендингу.

Например, модель Parrot Disco с фиксированным крылом переориентирована на проведение аэрофотосъемки ферм и сельскохозяйственных установок. В то же время квадрокоптер Bebop теперь позиционируется в качестве решения для съёмки зданий с целью последующего 3D моделирования.

Новая линейка дронов Parrot Pro включает устройства начального уровня, предлагающая конечные решения с необходимыми для потребителей функциями. Так, в Disco-Pro AG имеются мультиспектральные сенсоры и картографическое программное обеспечение для съемки земли. Серия Bebop получила две предварительно подготовленные модели Pro: Thermal предназначена для изучения тепловой энергии и проведения радиометрии для кровельщиков, водопроводчиков и пожарных; 3D Modeling предназначена для съёмки внешней геометрии сооружений.

Источник: Engadget