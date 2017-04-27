Павел Дуров анонсировал ряд нововведений в Telegram: платежи через ботов, видеосообщения и функция Telescope

Создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров воспользовался Историями в своем Instagram, чтобы анонсировать в нем грядущий запуск бета-версии платформы для совершения платежей. С ее помощью можно будет делать покупки через ботов, созданных для мессенджера. При этом сам мессенджер не будет брать комиссию за совершение таких платежей.

В черновом варианте пресс-релиза, посвященного запуску функции, сказано, что для совершения платежей будет предусмотрена соответствующая кнопка. Пользователю нужно будет ввести данные карты, причем только один раз для конкретного бота. После этого платежи можно будет совершать в два клика. Разработчики ботов смогут выбирать биллинговую систему из тех, в которых пользователь уже вводил данные своей карты, или предложить ту, что имеет, к примеру, наименьшую комиссию.

Сейчас большинство таких транзакций в Telegram осуществляется через Stripe. Создатели других биллинговых систем также смогут подключиться к мессенджеру: в Telegram в первую очередь рассчитывают на сервисы в развивающихся странах.

Важно отметить, что Telegram не будет собирать, хранить или обрабатывать данные банковских карт пользователей, что автоматически снимает с него ответственность за возможные спорные ситуации. По сути, он будет выступать в роли технологической платформы, сводящей вместе покупателя и продавца бота. Впрочем, представители мессенджера будут следить за порядком:

«Мы будем делать то, что должен делать каждый шериф — убивать плохих ботов и награждать хороших бэджем», — заверяют разработчики.

Когда именно будет запущена платформа, пока не говорится, но известно, что вместе с ней дебютируют еще две функции — видеосообщения и нечто под названием Telescope.

Источник: TJ