Payoneer и ПриватБанк добавили возможность получать валютные платежи для украинских фрилансеров

Компания Payoneer и ПриватБанк запустили новые способы получения платежей для украинских фрилансеров, теперь у них появилась возможность получения средств от Payoneer на счета частных предпринимателей в валюте, а также на гривневые и валютные счета физических лиц в ПриватБанке.

Отметим, что ПриватБанк давно предлагает отечественным фрилансерам разнообразные технологии для расчетов с иностранными заказчиками, в том числе управление валютными зачислениями из-за границы. Зачисление средств производится банком без дополнительных комиссий, для фрилансеров-предпринимателей также действует льготный режим банковского обслуживания и упрощенный режим валютного контроля.

Напомним, что летом прошлого года компания Payoneer открыла возможность для украинскх фрилансеров выводить свой заработок, полученный от иностранных заказчиков, напрямую на открытые в «ПриватБанке» счета. Деньги на счета «ПриватБанка» зачисляются в гривне, конвертация происходит на основе среднерыночного курса. Комиссия за конвертацию – 2% от конвертируемой суммы, минимальная для вывода сумма – $200.

Источник: ПриватБанк