Pepper – первый в мире персональный робот с эмоциями

Основатель и генеральный директор японской телекоммуникационной медиакорпорации SoftBank Масайоши Сон анонсировал новое направление развития компании – человекоподобные роботы.

В ходе пресс-конференции господин Сон публично представил публике человекоподобного робота под названием Pepper, который обладает достаточно широким перечнем функциональных возможностей и может выполнять различные обязанности, от няни и до сотрудника розничного магазина. Робот Pepper представил себя реверансом в японском стиле, а затем стал позировать перед фотокамерами журналистов.

CEO SoftBank описал Pepper как «первого в мире персонального робота с эмоциями». Сообщается, что робот способен изучать поступки и адаптироваться к поведению человека. При этом весь свой опыт взаимодействия с пользователем Pepper держит в системе искусственного интеллекта на базе облачных технологий, которая способна быстро обучить робота как нужно действовать в тех или иных ситуациях. Господин Сон также акцентировал внимание публики на том, что так называемый «двигатель эмоций» в Pepper сильно отличается от стандартных средств программирования, используемых в аналогах.

Масайоши Сона нельзя назвать высоким человеком, в то же время высота Pepper составляет около двух третьих высоты Сона. На груди робота размещен дисплей, который внешне напоминает планшет. Руки робота состоят из нескольких секций, шарнирно соединенных друг с другом. Стоит отметить, что движения руками выглядят достаточно естественно. Ног у Pepper нет, что делает его похожим на русалку на колесах. Как отмечает ресурс The Verge, в ходе представления Pepper обращался к господину Сону на японском языке, причем речь его звучала более чем естественно. Впрочем, трудно сказать, какой процент информации был обработан в реальном времени. В конфигурацию Pepper входит батарея, которая обеспечивает до 12 часов автономной работы робота.

Pepper был разработан совместными усилиями SoftBank и французской компании Aldebaran Robotics, которая является создателем моделей роботов Nao и Romeo. В 2012 году SoftBank приобрела контрольный пакет акций Aldebaran Robotics. Известно, что производством роботов Pepper займется крупный контрактный производитель электроники Foxconn.

Человекоподобный робот Pepper является первой попыткой SoftBank в области робототехники. Он был создан в соответствии с желанием Масайоши Сона производить технологии, которые могут решить основные проблемы Японии. В частности, проблемы нехватки рабочей силы и старения нации.

На этой неделе SoftBank выставит на показ роботы Pepper в двух магазинах Токио. В продажу Pepper поступит в феврале следующего года, его стоимость составит ¥198 тыс (около) $1930.

Источник: The Verge