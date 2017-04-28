«Передаем кредитки за проезд!»: В Херсоне впервые в Украине установили POS-терминалы в общественном транспорте для оплаты проезда

Электронные билеты бывают разные — кто-то платит за проезд с помощью QR-кода, кто-то прикладывает NFC-смартфон или банковскую карту к специальному терминалу, однако в Херсоне решили не усложнять процесс и просто приобрели кондукторам общественного транспорта мобильные POS-терминалы.

Официальный запуск совместного проекта «Установка POS-терминалов в троллейбусах Херсона» городского коммунального предприятия «Херсонэлектротранс» и Херсонского филиала ПриватБанка произошел вчера, причем именно такой способ оплаты за проезд был реализован впервые в нашей стране.

«На этот проект не было потрачено ни одной гривни из бюджета или средств коммунального предприятия. Всё внедрено благодаря нашему финансовому учреждению. Закупку POS-терминалов также оплатил государственный ПриватБанк» — отметила управляющая Херсонским филиалом ПриватБанка Елена Бельмега.

Отметим, что 1 марта 2017 года на троллейбусных маршрутах Херсона были введены электронные билеты, при этом областной центр стал вторым в Украине (после Львова), где начали использовать QR-коды в общественном транспорте. А вот внедрить в троллейбусах возможность оплаты за проезд с помощью банковской карты и POS-терминала Херсон успел первым.

«Мы установили первые 10 терминалов, наши кондукторы быстро приобрели соответствующие навыки и уже готовы предлагать пассажирам покупку билетов по новой технологии. Сейчас терминалы работают на маршруте №3, в течение месяца мы установим их на всех 7 маршрутах в 36 троллейбусах города» — рассказал и.о. директора ГКП «Херсонэлектротранс» Егор Устинов.

После презентационного брифинга на базе ГКП «Херсонэлектротранс» участников встречи ожидало личное знакомство с новой технологией по специальному журналистскому маршруту. Среди пассажиров первого спецрейса также были дети, которые смогли приобрести билеты с помощью Карты Юниора.

Источник: ПриватБанк