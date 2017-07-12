Первое изображение смартфона Google Pixel XL2 демонстрирует существенно измененный дизайн с дисплеем на всю переднюю панель

Журналисты ресурса Android Police, руководствуясь множеством утечек и слухов, достоверность которых в сумме оценивают на 8 баллов из 10, создатели, как они утверждают, первое изображение смартфона Google Pixel нового поколения. Говоря точнее, на изображении показана более крупная модель Pixel XL2.

Отметим, что подобные изображения грядущих новинок Google ресурс Android Police рисовал и раньше, и в итоге оказывалось, что они действительно максимально близко отражали дизайн будущих продуктов. Иными словами, ресурсу Android Police вполне можно доверять.

Как видим, дизайн сильно отличается от актуальной ныне модели Google Pixel XL и преемственность просматривается лишь сзади – задняя панель здесь, как и у нынешних Google Pixel, состоит из двух частей с применением стеклянной вставки иного цвета. Однако в этот раз стеклянная вставка имеет иной дизайн и меньшие размеры. Как видим, она дальше заходит за края корпуса, делая переход еще более гармоничным, а сканер отпечатков пальцев, который, к слову, сохранил свое расположение, находится за ее пределами.

Судя по всему, Google решил не следовать повальной моде на сдвоенные камеры и решил использовать обычную конструкцию с одинарным модулем, но сама основная камера явно крупнее, чем у нынешней модели.

Дисплей у Google Pixel XL2 занимает практически всю площадь фронтальной панели, а толщина рамок минимальна. Но в данном случае по дизайну передней панели устройство ближе к флагманским смартфонам LG G6 и Samsung S8, а не к Essential Phone или Mi MIX. Сам дисплей обычный, не изогнутый, но, похоже, прикрыт защитным стеклом с сильно закругленными краями. Источник утверждает, что смартфон получит шестидюймовый дисплей AMOLED с соотношением сторон 18:9, изготовленный LG.

Также говорится о технологии, аналогичной Edge Sense у HTC U11, которая позволит получать доступ к различным функциям в интерфейсе, например, к голосовому помощнику Google Assistant, просто сдавливая смартфон в руке.

Источник также предупреждает, что это еще не финальный дизайн и до момента выхода устройств, который ожидается осенью, некоторые аспекты могут быть изменены. Также говорится, что младшая модель Google Pixel второго поколения может получить совершенно иной дизайн.

Источник: Android Police