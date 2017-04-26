Первое изображение смартфона OnePlus 5 говорит о наличии сдвоенной основной камеры и матовом черном цвете корпуса

Из-за «тетрафобии» (болезненная боязнь цифры 4, распространенная в основном в странах Восточной Азии, таких как Китай, Япония и Корея) следующий «убийца флагманов» от китайской компании OnePlus будет называться OnePlus 5, а не OnePlus 4. Это название уже было подтверждено множеством утечек, как, впрочем, и спецификации самого устройства, которые мы приведем ниже. А вот изображений OnePlus 5 еще не было, до этого дня.

Источник опубликовал сгенерированные на компьютере изображения смартфона OnePlus 5. Что касается их происхождения, говорится, что они были созданы на основании сведений, предоставленных «людьми, которые видели и вероятно работали с OnePlus 5». Как обычно, дизайн еще может быть изменен, так что финальный вариант OnePlus 5 может выглядеть иначе.

К сожалению, изображение демонстрирует только тыльную сторону, так полноценно оценить дизайн не выйдет. Но определенные выводы по нему все же можно сделать.

Судя по всему, OnePlus 5 примерит матовое черное оформление, которое было столь благосклонно воспринято поклонниками после выпуска соответствующей цветовой версии OnePlus 3T. Еще одна бросающая в глаза деталь – сдвоенная основная камера. Но с учетом нынешней моды на сдвоенные камеры этого вполне стоило ожидать.

Можно было бы предположить, что новый флагман OnePlus унаследует металлический каркас от моделей OnePlus 3 и OnePlus 3T. Однако на изображении не видно антенных полосок в верхней части задней панели, что немного странно, есть только одна заметная полоска снизу. Впрочем, вполне возможно, что автор этих изображений просто упустил этот момент и забыл нарисовать аналогичную полоску сверху.

Отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели может говорить о том, что его перенесли на переднюю панель и встроили в кнопку Home. Говоря о пока еще «неизведанной» стороне OnePlus 5, предполагается, что устройство получит ту же 16-мегапиксельную камеру, что была в модели OnePlus 3T. Что касается других характеристик, аппарату приписывают 5,5-дюймовый экран QHD, SoC Snapdragon 835, не меньше 6 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ встроенной памяти и батарею емкостью 3000 мА*ч.

Ожидается, что OnePlus 5 будет достаточно тонким – 7 мм.

Источник: intoday.in