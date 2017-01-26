Первые данные о смартфоне Google Pixel 2: улучшенная начинка, возросшая цена и упрощенная версия для «бедных»

Ресурс 9to5google поделился предварительными сведениями о готовящемся к выпуску смартфоне Google Pixel второго поколения. О его разработке сообщает надёжный источник.

Согласно имеющейся информации, новый смартфон Google Pixel 2 может получить улучшенную защиту от воздействия пыли и воды. Вместе с тем, в процессе разработки инженеры уделяют большое внимание камере устройства. Она не сможет похвастаться большим количеством мегапикселей, зато получит дополнительные функции. Вероятно, будет улучшена съёмка в условиях недостаточной освещённости.

В настоящее время смартфон Pixel 2 находится на раннем этапе разработки, и его окончательные характеристики ещё не утверждены. Процесс тестирования проходят несколько модификаций, различающиеся, в том числе, используемыми процессорами. Некоторые из них содержат чипы Snapdragon 83X, другие – чипы Intel. Кроме того, в компании тестируются и несколько прототипов, фигурирующих под названием Pixel 2B. Коммерческий продукт на их основе может быть представлен одновременно с Pixel 2 или немного позже. Это будет более доступная модификация смартфона с менее выдающимися техническими характеристиками, ориентированная на другие рынки. Google намерена вывести свои продукты и на развивающиеся рынки.

Что касается обычной версии Pixel 2, то она будет стоить немного дороже своего предшественника. Прибавка в цене составит «как минимум» $50. Версия Pixel 2B будет «существенно дешевле».

Источник: 9to5google