Первые скриншоты ОС Windows Cloud демонстрируют отсутствие каких-либо отличий интерфейса от обычной Windows 10

Как сообщалось ранее, Microsoft разрабатывает упрощенную версию операционной системы Windows 10 Cloud для конкуренции с Chrome OS. Теперь же появились скриншоты интерфейса этой ОС.

По предварительным данным, Windows 10 Cloud представляет собой облегчённую версию Windows 10, которая легко сможет запускаться на бюджетных компьютерных устройствах, ориентированных на применение в сферах образования и бизнеса. Однако, на основании первых опубликованных скриншотов проблематично найти отличия между Windows 10 Cloud и стандартной версией ОС.

Также сообщается, что ОС Windows 10 Cloud позволит запускать только универсальные приложения из Windows Store. Не следует ожидать существенных визуальных изменений. По предварительным данным, официальный релиз Windows 10 Cloud может состояться одновременно с выходом обновления Creators Update – в апреле этого года.

Источник: The Verge