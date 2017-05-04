Первые спутники SpaceX для раздачи интернета отправятся на орбиту в 2019 году, теперь планируется запустить почти 12 тыс. аппаратов

Выступая 3 мая на слушаниях в Сенате, посвященных вопросам развития в США инфраструктуры широкополосного доступа в интернет, вице-президент SpaceX по государственным делам Патриция Купер раскрыла подробности о планах компании по запуску крупнейшей в истории группировки спутников для раздачи интернета.

Итак, SpaceX планирует запустить первые тестовые спутники уже в конце этого года, еще несколько экспериментальных аппаратов отправятся на орбиту в начале 2018 года. И если все пройдет удачно, то уже в 2019 году компания начнет выводить коммерческие спутники. Запускать их будут небольшими группами, вплоть до 2024 года. Запускать спутники планируют при помощи ракет Falcon 9, которые в последнее время стабильно запускаются и возвращаются обратно для повторного использования.

Компания планирует запустить 4425 спутника с передатчиками Ka- и Ku-диапазонов на низкую околоземную орбиту в 83 орбитальных плоскостях в диапазоне высот от 1110 до 1325 километров. Каждый аппарат будет работать от пяти до семи лет, после чего сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере.

По заверениям Купер, вся группировка в сборе должна покрыть сетью широкополосного доступа обширную территорию, позволив передавать огромные объемы данных на скоростях, характерных для проводных оптоволоконных сетей. Кроме этого акцентируется внимание на том, что система разработана таким образом, чтобы быть легко адаптируемой к меняющимся и разнородным потребностям регионов. В частности, говорится о возможности «динамического перенаправления большого пула спутниковый лучей для обеспечения максимальной пропускной возможности в конкретном месте». При всем этом компания обещает, что система будет экономически эффективной.

Вдобавок к этим 4425 спутникам когда-нибудь в будущем SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту еще 7518 спутников на высотах от 335 до 346 километров. Предполагается, что такой «промежуточный слой» спутников будет использоваться для расширения канала и увеличения скорости при работе в густонаселенных районах, а также для уменьшения задержки сигнала вплоть до 25 миллисекунд, что сопоставимо с показателями проводного интернета.

Свое выступление в Сенате Купер завершила конкретными рекомендациями по улучшению части законодательства, касающейся запусков спутников NGSO. По ее словам, эти правила были написаны 20 лет назад и не должны применятся к современным системам, как у SpaceX. Также она предложила «модернизировать» правила FAA и увеличить максимально допустимое количество запусков в год.

Источник: Engadget и nplus1