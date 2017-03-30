Первый электрический кроссовер бренда Skoda Vision E получит запас хода в 500 км и начнет серийно продаваться в 2020 году

Чешский автопроизводитель Skoda, который является частью немецкого концерна Volkswagen AG, представил первые изображения и характеристики первого электрического кроссовера компании Skoda Vision E. Новинка дебютирует в статусе концепта на Шанхайском автосалоне, который пройдет с 19 по 28 апреля в Китае, а серийная версия появится в продаже уже в 2020 году.

Новый кроссовер построен на модульной платформе MEB от Volkswagen AG, которая была разработана специально для электрических моделей, а также оснащен системой автономного вождения (3 уровня), позволяющей парковаться без участия водителя. Габаритная длина Skoda Vision E составляет 4645 миллиметров, ширина — 1917 миллиметров, высота — 1550 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2850 миллиметров, таким образом концепт короче, шире и ниже недавно представленного кроссовера Skoda Kodiaq.

Полноприводный кроссовер Skoda Vision E оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью порядка 300 л.с. (225 кВт), что позволяет ему разгоняться до максимальной скорости 180 км/ч. Комплект литий-ионных батарей неназванной емкости обеспечивает запас хода до 500 км. В дизайне новинки будет обыграна тема чешского хрусталя (богемского стекла).

Отметим, что по словам представителей автобренда электрификация модельного ряда Skoda начнется с 2019 года, когда в продаже появится плагин-гибрид Superb, в 2020 году начнутся продажи серийной версии кроссовера Skoda Vision E, а к 2025 году марка рассчитывает продавать пять полностью электрических автомобилей в разных сегментах.

Источник: Motor