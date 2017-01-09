Первый iPhone был представлен ровно 10 лет назад

Ровно 10 лет назад – 9 января 2007 года, Стив Джобс представил публике мобильное устройство, оказавшее существенное влияние как на саму компанию Apple, так и на отрасль в целом.

Это мобильное устройство получило название iPhone, но Стив Джобс описывал новинку как продукт 3-в-1: «широкоэкранный iPod с сенсорным управлением, революционный мобильный телефон и выдающееся коммуникационное устройство для интернета». Устройство позволяло не только совершать звонки, но также могло воспроизводить фильмы, подкасты и телевизионные шоу, передавать избранные закладки браузера и синхронизировать фотографии. Несмотря на прошедшие 10 лет и существенное развитие технологий, самый современный iPhone 7 можно описать теми же словами – устройство с крупным экраном, способное транслировать музыку, фильмы, просматривать фотографии (и выполнять много других задач при помощи разнообразных приложений для iOS).

На сегодняшний день iPhone остаётся наиболее важным для Apple устройством. По словам нынешнего главного исполнительного директора Тима Кука, iPhone является основной частью жизни клиентов компании. Сегодня более чем раньше это устройство определяет способы коммуникации, развлечения, работы и жизни. От также заявил, что iPhone установил стандарты для мобильных устройств в своё первое десятилетие. Но самое лучшее ещё впереди.

Источник: The Verge