Первый после осеннего взрыва запуск ракеты SpaceX Falcon 9 перенесли на 14 января из-за плохой погоды

Как известно, сентябрьский инцидент сдвинул планы запусков SpaceX. Изначально компания рассчитывала произвести первый после происшествия запуск до конца прошлого года, но была вынуждена перенести его на начало этого года. Собственно, этот столь ожидаемый многими запуск должен был состояться вчера, 8 января, но из-за плохих погодных условий компания была вынуждена снова отложить свое возвращение.

Новая дата запуска ракеты Falcon 9 – 14 января (19:54 по киевскому времени). Ракете предстоит доставить на орбиту аппараты для спутниковой телефонной связи Iridium NEXT. Запуск пройдет со стартового комплекса на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара штата Калифорнии.

High winds and rain in forecast at VAFB. First launch of #IridiumNEXT now planned for January 14th at 9:54:34 am PST. #NEXTevolution.

— Iridium Corporate (@IridiumComm) 8 января 2017 г.