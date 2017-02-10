Первый потребительский 4K Blu-ray проигрыватель Sony поступит в продажу в марте по цене $299

Компания Sony анонсировала скорое начало продаж своего первого потребительского 4K Ultra HD Blu-ray проигрывателя, который демонстрировался во время проведения выставки потребительской электроники CES 2017 в прошлом месяце.

Итак, 4K Blu-ray проигрыватель Sony UBP-X800 поступит в продажу в марте этого года по цене $299,99. Новинка уже доступна для предварительного заказа. По заверениям производителя, устройство способно воспроизводить контент с оптических накопителей практически любых форматов, включая Blu-ray 3D и Super Audio CD. Также заявлена поддержка HDR. Добавим, за те же деньги Microsoft предлагает свою игровую консоль Xbox One S, которая также поддерживает 4K Blu-ray и HDR, но при этом обладает рядом дополнительных функций. В то же время Sony не спешит добавлять поддержку воспроизведения 4K Blu-ray в свою консоль PlayStation 4.

Вместе с тем, Sony заявила о начале продаж в марте новых 4K телевизоров, включая серии XBR-X800E, XBR-X850E и XBR-X900E. Наиболее доступная версия с 43-дюймовым экраном оценивается в $999,99, а цена топовой модели с 75-дюймовым экраном составляет $7499,99.

Источник: The Verge