Первый рекламный ролик Huawei Mate 10 подтверждает наличие у смартфона сдвоенной камеры Leica

За сгенерированными на компьютере изображениями подоспел и первый рекламный видеоролик смартфона Huawei Mate 10, который будет стоить более $1000. Ролик не демонстрирует новинку во всей красе, так что оценить дизайн в данном случае не выйдет, но зато подтверждает одну из основных изюминок устройства – сдвоенную основную камеру Leica.

Применение сдвоенной основной камеры Leica в смартфоне Huawei Mate 10 – вполне очевидный факт, учитывая аналогичный модуль сдвоенной камеры в предшественнике и давнее партнерство китайского производителя с известным немецким производителей фототехники. Но теперь это подтверждено официально.

Видео также позволяет понять, что Huawei Mate 10 получил такую же основную камеру, как предыдущая модель серии Huawei Mate 9 и модели Huawei P10/P10 Plus. То есть, в данном случае используется пара из монохромного модуля разрешением 20 Мп и цветного модуля разрешением 12 Мп. С учетом этого едва ли стоит ожидать какого-либо существенного прогресса по камере, разве что

Смартфон Huawei Mate 10 должен быть оснащен однокристальной системой Kirin 970, дисплеем EntireView диагональю 6 дюймов с соотношением сторон 18:9 (2160×1080 пикселей), 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составит около 4000 мА∙ч.

Анонс Huawei Mate 10 ожидается 16 октября.

Источник: gsmarena