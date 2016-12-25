Первый трейлер фантастического фильма Ридли Скотта «Чужой: Завет» / Alien: Covenant

В мае 2017 года на экраны кинотеатров выходит новый фильм Ридли Скотта «Чужой: Завет» / Alien: Covenant, который является непрямым продолжением «Прометея».

По сюжету фильма, команда корабля «Завет» спускается на планету, на которой находит андроида Дэвида (Майкл Фассбендер), который выжил после событий в «Прометее».

Очень похоже, что в этот раз Ридли Скотт решил не отступать от сюжета классических фильмов серии «Чужой» и нас ждёт привычный хоррор с командой небольшого корабля, монстрами и, конечно же, андроидом.