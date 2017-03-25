Первый трейлер фильма «Лига справедливости» (Justice League)

Первый трейлер фильма «Лига справедливости» (Justice League)

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер супергеройского блокбастера «Лиги справедливости» (Justice League) режиссёра Зака Снайдера.

По сюжету фильма Бэтмен (Бен Аффлек) вместе с Чудо-женщиной (Галь Гадот) собирают команду супергероев с Флэшем (Эзра Миллер), Киборгом (Рэй Фишер) и Акваменом (Джейсон Момоа), чтобы противостоять новой, более опасной угрозе для человечества.

Релиз «Лиги справедливости» должен состояться 16 ноября этого года.

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