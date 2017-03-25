Первый трейлер фильма «Лига справедливости» (Justice League)
Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер супергеройского блокбастера «Лиги справедливости» (Justice League) режиссёра Зака Снайдера.
По сюжету фильма Бэтмен (Бен Аффлек) вместе с Чудо-женщиной (Галь Гадот) собирают команду супергероев с Флэшем (Эзра Миллер), Киборгом (Рэй Фишер) и Акваменом (Джейсон Момоа), чтобы противостоять новой, более опасной угрозе для человечества.
Релиз «Лиги справедливости» должен состояться 16 ноября этого года.
- «Лига справедливости» является пятым фильмом из новой киновселенной DC Comics. Её началом стала картина «Человек из стали», снятая Заком Снайдером в 2012 году. В 2016 году она была расширена фильмами «Бэтмен против Супермена» и «Отряд самоубийц». 1 июня этого года на экраны кинотеатров также выйдет фильм «Чудо-женщина» (Wonder Woman).