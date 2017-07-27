Первый в Украине Музей науки откроют в киевской «Тарелке» (УкрИНТЭИ) осенью 2018 года, стоимость проекта составит 150 млн грн

Первый в Украине Музей науки откроют в Киеве следующей осенью, в помещении УкрИНТЭИ по адресу ул. Антоновича, 180. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства, согласно которому инвестор должен выполнить ремонт и реконструкцию помещений и создать образовательное пространство, частью которого будет музей.

Отметим, что соответствующий договор уже подписан между Фондом госимущества и компанией «Альдо», поручителем сделки выступила девелоперская компания «Центр коммерческих площадей». Здание, которое необходимо реконструировать, находится в управлении Министерства образования и науки Украины и имеет 5000 м2 свободных площадей. Сейчас в помещении размещается УкрИНТЕИ и Государственная научно-техническая библиотека. После реконструкции они получат отремонтированные помещения с современными системами отопления и вентиляции, архивным и библиотечным оборудованием и т.д.

«Этот проект должен стать показательным примером государственно-частного партнерства. В результате его реализации миллионы украинских детей смогут не только узнать много интересного об окружающем мире, но и получить первый практический опыт научной работы. Они смогут заниматься в секциях, проводить опыты, эксперименты, а в старшем возрасте — представлять собственные научные разработки и воплощать их в жизнь», — рассказал заместитель Министра образования и науки Украины Роман Греба.

По словам инвестора, ориентировочная стоимость проекта составит 150 млн гривен. Его реализация рассчитана на 1 год, при этом проектные работы планируется начать уже в августе, а строительные работы — в октябре этого года.

Образовательное пространство будет многофункциональным и будет иметь несколько десятков различных зон. Это экспозиции (химия, физика, космос, подводный мир, роботы и др.), площадки для мастер-классов и видеодемонстраций, научный театр, зона невесомости, лабиринт, открытая библиотека и тому подобное.

Планируется, что Музей науки станет площадкой научного образования, на базе которого построят непрерывную образовательную вертикаль — от детского удивления, вызванного первым научным опытом до первого научного открытия и интеллектуального стартапа.

Чтобы реализовать эту идею, комплекс поделят на такие пространства:

Эксплораториум — образовательные площадки с интерактивными экспонатами, объясняющими действие законов природы (дошкольный возраст, младшая школа).

Детские научные исследования (младшая и базовая школы).

Научные секции (базовая и старшая школы).

Открытые лаборатории — для опытно-экспериментальной работы по естественным, точным, инженерным, общественным и гуманитарным дисциплинам (старшая школа).

Научный коворкинг и научный инкубатор — для доведения научных идей до внедрения (старшая школа, студенты, молодые ученые).

Тренинговый центр для педагогов.

Профориентационный и диагностический центр для детей и подростков.

Базой для нового образовательного пространства станет образовательная научно-исследовательская лаборатория и другие наработки Малой академии наук. МАН также станет распорядителем музея, а специалисты академии будут принимать непосредственное участие в его создании. К этому процессу приобщат и польских экспертов, которые в свое время создавали Центр науки «Коперник» в Варшаве.

Музей науки «Коперник» (Польша)

Отметим, что здание Института научно-технической и экономической информации было построено в 1970-х годах по проекту архитекторов Льва Новикова и Флориана Юрьева. Долгое время оно находилась в запущенном состоянии из-за отсутствия достаточного финансирования, денег не хватало не только на ремонт, но и на содержание здания. Сейчас в помещении работает 150 сотрудников УкрИНТЕИ и 75 сотрудников Государственной научно-технической библиотеки, во время реконструкции они не будут прекращать свою работу.

Источник: Министерство образования и науки Украины