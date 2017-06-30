Petcube приобрёл канадскую компанию PetBot

Компания Petcube, основанная украинцами, заявила о покупке канадского стартапа PetBot, который занимается продвижением интерактивной камеры для удалённого наблюдения и кормления животных.

Покупка подразумевает полную передачу всех активов и интеллектуальной собственности PetBot. Основатель и главный исполнительный директор канадского стартапа Миско Дзамба (Misko Dzamba) присоединится к команде инженеров Petcube в роли главного инженера. Он займётся разработкой программного обеспечения нового поколения, которое будет интегрировано в различные продукты и сервисы Petcube.

Благодаря приобретению PetBot, компания Petcube надеется расширить уровень своих знаний в области искусственного интеллекта и машинного обучения, а затем задействовать их в будущих проектах. Дзамба обладает академическими знаниями и исследовательским опытом в сфере искусственного интеллекта, а также несколькими публикациями и патентами в сферах работы с домашними животными, машинного обучения и генетики.

Существующие клиенты PetBot будут продолжать получать поддержку на протяжении 12 месяцев с момента сделки. Компания Petcube намерена в дальнейшем выпустить собственную интерактивную камеру для кормления домашних животных – Petcube Bites.

Источник: prnewswire