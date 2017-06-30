Петр Порошенко отказался поддержать электронную петицию об отмене блокировки «ВКонтакте» в Украине

Электронная петиция об отмене блокировки российской социальной сети «ВКонтакте» набрала необходимое количество голосов на сайте президента Украины, в связи с чем Петр Порошенко развернуто ответил, почему считает невозможным поддержать данное обращение.

Отметим, что петиция №22/036543-еп была зарегистрирована 16 мая 2017 года и успела собрать 25359 голосов из 25 тысяч необходимых. Полный текст петиции звучит следующим образом:

«Отменить блокировку интернет-ресурса Вконтакте. Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов. Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте — это обязанность СБУ или киберподраздилений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), почему неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?!» — отметил автор петиции Анатолий Ткаченко.

В ответ на обращение президент Украины отметил, что российский холдинг «Mail.ru Group», в состав которого входят общества с ограниченной ответственностью «Мэйл.РУ ГРУПП», «Вконтакте», «Мэйл.ру Украина», «В Контакте», а также группа компаний «Яндекс» и некоторые другие интернет-компании широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан.

В частности, указанные компании способствуют спецслужбам России в сборе, хранении, использовании и распространении информации с ограниченным доступом — персональных данных и личной переписки граждан Украины. Таким образом, украинские пользователи российских соцсетей попадают под контроль спецслужб РФ, которые сначала создают необходимые условия для привлечения, а затем используют граждан Украины в собственных противоправных целях. Значительное количество зарегистрированных в социальных сетях лиц привлекается российскими спецслужбами для организации каналов сбора информации о передвижении техники и личного состава Вооруженных Сил Украины, участвующих в проведении антитеррористической операции на востоке Украины.

По мнению президента, контентное наполнение этих ресурсов сети Интернет также направлено на попытки манипулировать общественным сознанием путем распространения недостоверной, неполной и предвзятой информации, а также содействие присутствующему в стране протестному антиукраинскому потенциалу, вовлечению его в антинародные акции и массовые беспорядки, направленные на насильственное изменение конституционного строя и свержение государственной власти, препятствование Украине на пути к европейскому сообществу, а потому угрожает информационной безопасности государства.

«Кроме того, убедительным доказательством необходимости применения всех предусмотренных отечественным законодательством меры по защите собственного киберпространства свидетельствует и агрессивная кибератака на органы власти и управления, критическую инфраструктуру, важные объекты жизнедеятельности, которая состоялась 27 июня этого года. Российские социальные сети стали также рассадником деструктивных групп вроде печально известных суицидальных сообществ типа «Синий кит», а соцсеть «ВКонтакте» остается едва ли не главным вместилищем «пиратского» контента в мире» — отметил Петр Порошенко.

Также группами компаний «Mail.ru Group» и «Яндекс» осуществляются активные меры по блокированию деятельности украинских рекламных компаний в сети интернет, монополизации рынка онлайн-сервисов, а также завладение информационным пространством в целом, в результате чего блокируется возможность развития и существования на рынке представителей украинского бизнеса.

Выявление указанной и другой информации и документов, свидетельствующих о взаимодействии российских социальных сетей с российскими спецслужбами в деятельности, направленной в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, стало возможным благодаря надлежащему выполнению задач соответствующими подразделениями Службы безопасности Украины.

Петр Порошенко отметил, что исходя из приоритетов национальных интересов Украины, учитывая реальные угрозы национальной безопасности Украины и стабильности в обществе, посягательство на государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность, территориальные претензии со стороны Российской Федерации и вмешательства во внутренние дела Украины, разведывательно-подрывной деятельности специальных служб России, посягательство на права и свободы украинских граждан и попытки манипулировать общественным сознанием, применение к российскому холдингу «Mail.ru Group» и других российских интернет-компаний сроком на 3 года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием.

Источник: Президент Украины