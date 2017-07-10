Петр Порошенко: «Украина введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают нашу границу» (для граждан РФ добавят предварительную регистрацию)

На заседании Совета национальной безопасности и обороны президент страны Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль (отпечатки пальцев, цифровое фото) для граждан других государств, которые пересекают государственную границу. А секретарь СНБО Олександр Турчинов добавил, что для граждан Российской Федерации, которые планируют въехать в Украину, со следующего года будет введен механизм предварительной регистрации с предоставлением необходимых данных, а также регистрация по месту пребывания и подача информации о передвижении по территории Украины.

Данные заявления были сделаны в рамках обсуждения вопроса усиления контроля за пересечением границы Украины, причем президент выразил уверенность, что это решение найдет четкое понимание и поддержку в обществе.

«Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины — мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу. Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом» — рассказал президент Украины.

Глава государства отметил, что его поручение по подготовке соответствующих проектов документов уже выполнено. Он добавил, что на сегодняшнем заседании СНБО Министерство иностранных дел и Государственная пограничная служба предоставят подробную информацию по этому вопросу.

«Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств», — подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что Государственной пограничной службе выделяет необходимые средства для того, чтобы она имела возможность технически обеспечить выполнение данного решения.

Глава государства также обратился к министру внутренних дел с поручением взять исполнение решения под личный контроль, для того чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.

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Также во время брифинга секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что для граждан Российской Федерации, которые планируют въехать в Украину, со следующего года вводится механизм предварительной регистрации.

«Создается соответствующая техническая инфраструктура на всех пунктах пересечения государственной границы, которая должна заработать не позднее чем начало следующего года. Для граждан РФ будет реализована электронная система предварительной регистрации», — сказал он. То есть гражданин РФ, желающий прибыть на территорию Украины, должен заранее зарегистрироваться и предоставить МИД необходимые данные, которые будет определять МИД», — добавил Турчинов.

По его словам также вводится требование об обязательной регистрации граждан РФ, которые находятся на территории Украины в месте их временного пребывания, а также подача информации о передвижении по территории Украины.

«А также осуществляется снятие биометрических данных (отпечатков пальцев) для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств с которыми Украина имеет соответствующие соглашения. То есть понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан», — отметил Турчинов.

Источник: Президент Украины