«Підманула, підвела»: Стартап Энди Рубина сорвал сроки поставки безрамочного смартфона Essential PH-1 без каких-либо объяснений причин и игнорирует запросы СМИ

Представляя в мае свой первый смартфон премиум-класса Essential PH-1 компания Essential Products, возглавляемая отцом ОС Android Энди Рубином, пообещала начать отгрузки устройств их заказчикам до 30 июня. Сегодня на календаре уже 10 июля, то есть, крайний срок истек еще полторы недели назад, но поставки смартфонов пока так и не начались.

Журналисты издания Cnet, которые наряду с другими заказали два экземпляра безрамного смартфона Essential PH-1, направили компании соответствующий запрос, попросив разъяснить ситуацию и рассказать о причинах задержки. Но вопросы эти, к их удивлению, так и остались без ответа, что несколько странно, учитывая уровень компании Essential Products.

На официальном сайте Essential сказано, что клиентов, зарезервировавших смартфон для покупки, дополнительно оповестят о появлении устройства в продаже. Но нежелание предоставить внятный комментарий о причинах задержки поставок своего первого продукта со стороны Essential Products Энди Рубина несколько огорчает и явно не идет на пользу репутации компании, которая только начала свой путь.

Причиной задержки могут быть разногласия с хорошо известным производителем аксессуаров Spigen, о которых стало известно вскоре после анонса смартфона. Напомним, Spigen, ранее зарегистрировавшая торговую марку Essential для своих зарядных устройств, чехлов-аккумуляторов и наушников Bluetooth, пригрозила компании Рубина судом, если та не откажется от использования торговой марки Essential. Но это пока доподлинно неизвестно.

Источник: Cnet и gsmarena