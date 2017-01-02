Планшет Microsoft Surface Pro 5 с 4K дисплеем будет представлен до конца первого квартала

Очередная порция слухов о характеристиках и ценах планшета Microsoft Surface Pro 5 ширится просторами интернета. По имеющимся данным, релиз этого устройства состоится до конца первого квартала 2017 года – до конца марта.

Также сообщается, что планшет Microsoft Surface Pro 5 получит сенсорный дисплей с разрешением 4K UHD и стилус, который будет удерживаться при помощи магнитного соединения и одновременно с этим осуществлять подзарядку.

Производителем нового планшета станет компания Pegatron Technology. Цена стартовой конфигурации Microsoft Surface Pro 5 составит $899. Однако базовая версия может и не получить 4K дисплей. Такая опция может быть доступна лишь в топовой модификации, стоимость которой составит $1599.

Источник: gsmarena