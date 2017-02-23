Планшет Samsung Galaxy Tab S3 может получить не только стилус S Pen, но и съемную аппаратную клавиатуру-подставку

В сети появился очередной рендер планшета Samsung Galaxy Tab S3, который будет представлен на выставке MWC 2017 уже в ближайшее воскресенье, 26 февраля. Поделился изображением известный автор утечек Эван Бласс, ведущий twitter-аккаунта @evleaks, а интересно оно в первую очередь полноразмерной съемной клавиатурой.

Интересно, что это уже вторая утечка, посвященная аксессуарам нового планшета Samsung. Сначала появились слухи об опциональном стилусе S Pen, для которого в корпусе планшета не нашлось отдельного отсека, а теперь речь идет об островной клавиатуре с держателем, который превращает Galaxy Tab S3 в некое подобие ноутбука.

Samsung Galaxy Tab S3 w/ keyboard. pic.twitter.com/jS41A4LRrf — Evan Blass (@evleaks) 22 февраля 2017 г.

Если оба слуха окажутся правдивыми, это будет значить, что в Samsung решили максимально расширить список моделей использования своего нового планшета, угодив как пользователям, активно работающим с графикой, так и тем, кто использует планшет для набора больших объемов текста.

Напомним, что по имеющейся на данный момент информации устройство будет предлагаться в одном типоразмере (модель Tab S2 предлагалась в 8-ми и 9,7-дюймовой версиях) и двух модификациях, отличающихся наличием/отсутствием LTE-модема. Новинка получит 9,6-дюймовый дисплей с разрешением 2048х1536 пикселей, чипсет Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также камеры разрешением 13 и 5 Мп. Работать планшет будет под управлением ОС Android 7.0 Nougat, практически наверняка дополненной фирменной оболочкой Samsung TouchWiz.

Источник: @evleaks