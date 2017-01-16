Платформа безопасности Samsung KNOX сертифицирована для использования государственными органами Украины

Компания Samsung Electronics Украина сообщила о том, что платформа безопасности Samsung KNOX успешно прошла экспертизу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которая была проведена 30 декабря 2016 года.

Заключение экспертной комиссии Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» подтверждает правильность реализации криптографического алгоритма шифрования AES в платформе KNOX в соответствии с ДСТУ ISO/IEC 18033-3:2015 (с длиной ключа 256 бит). Таким образом, решение компании Samsung было признано соответствующим всем нормам и требованиям мобильной безопасности и пригодным для использования государственными органами Украины.

Напомним, KNOX — это платформа безопасности для мобильных устройств от компании Samsung, которая обеспечивает безопасность устройства не только на аппаратном, но и на программном уровне. Платформа Samsung KNOX встроена в новейшие устройства компании и совместима со многими решениями для управления мобильными устройствами, благодаря чему обеспечивается лёгкая интеграция с уже существующей инфраструктурой.

К достоинствам платформы производитель относит простоту интеграции в уже существующую инфраструктуру и набор инструментов, расширяющий возможности платформы в части управления предприятием. Сюда входят My KNOX, KNOX Workspace и KNOX Customization. Первое предназначено для создания зашифрованного пространства. KNOX Workspace – решение для безопасности мобильных устройств с поддержкой функции дистанционного управления, предназначенное для больших компаний. И, наконец, KNOX Customization представляет собой набор инструментов и служб для развертывания комплексных мобильных решений на рынках типа «бизнес-бизнес».

Источник: Samsung Electronics Украина