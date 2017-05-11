Платформа NVIDIA DRIVE PX послужит основой для будущих самоуправляемых автомобилей Toyota

Успехи компаний Google и Uber в области самоуправляемых автомобилей, безусловно, впечатляют, но в серийных автомобилях технологии автономного вождения – большая редкость. По сути, подавляющее большинство потребителей наверняка и не слышали о других разработках, помимо Tesla Autopilot. Но уже в скором времени ситуация может измениться.

Выступая с докладом на мероприятии GTC 2017, глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг объявил о сотрудничестве с японским гигантом Toyota. Предмет сотрудничества — внедрение автомобильной вычислительной платформы с поддержкой технологий искусственного интеллекта NVIDIA DRIVE PX в системы автономного вождения Toyota, которые планируется вывести на рынок в ближайшие годы.

Ни конкретных моделей авто, ни сроков глава NVIDIA не назвал, отметив лишь, что команды инженеров обеих компаний уже работают над созданием ПО на высокопроизводительной ИИ-платформе NVIDIA, которое позволит лучше понимать огромные объемы данных, получаемых с автомобильных датчиков, и автономно справляться с широким спектром ситуаций на дороге.

Также компания отметила, что для решения задач подобного уровня вычислительной сложности в прототипах автомобилей зачастую используют мощные компьютеры, которые занимают весь багажник. В то же время NVIDIA DRIVE PX на базе процессора нового поколения Xavier легко помещается в руке и обрабатывают до 30 трлн операций глубокого обучения в секунду.

Источник: NVIDIA