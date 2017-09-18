Платёжное приложение Google Tez позволяет переводить деньги между смартфонами без NFC, используя для связи звук

Компания Google запустила новое мобильное платёжное приложение в Индии, получившее название Tez («быстрый» в переводе с хинди). С его помощью можно осуществлять быстрые платежи как между частными лицами, так и в сфере малого бизнеса.

В Индии насчитывается около 300 млн смартфонов, но лишь в относительно небольшом количестве из них реализована поддержка технологии NFC. Приложение Tez ориентировано на владельцев устройств начального и среднего уровня. Оно подключено к местной системе платежей UPI (Unified Payments Interface), благодаря чему позволяет осуществлять безопасные переводы денежных средств между счетами всех 55 банков Индии. Для обеспечения безопасности применяется платформа Tez Shield от Google, которая позволяет выявлять мошенничество и защищать данные пользователей.

Приложение Tez включает технологию, называемую Audio QR, которая позволяет пользователям устанавливать связь между двумя устройствами с помощью звуков. В таком случае смартфоны согласовывают соединение с использованием аудио для идентификации плательщика и получателя платежа. Такие звуки отправляются с использованием ультразвуковых частот и не должны восприниматься людьми. Благодаря этому для совершения платежа нет необходимости обмениваться персональной информацией, включая банковские реквизиты и номер телефона. В Tez дополнительно реализована функция мессенджера. Она позволяет обмениваться сообщениями с контактами и хранить историю операций. С помощью Tez представители малого бизнеса могут принимать платежи от клиентов на свой банковский счёт, а также реализовать приём платежей с мобильных сайтов «всего парой кликов».

Приложение Google Tez доступно для платформ Android и iOS. В дальнейшем планируется запустить его и в других развивающихся странах, включая Вьетнам, Индонезию и Таиланд.

Источник: The Verge