Play Protect защитит Android-устройства от вредоносных приложений

Компания Google продолжает предпринимать попытки повысить общий уровень безопасности мобильной платформы Android.

Так, Google начала добавлять новый экран Play Protect на все Android-устройства, которые используют Google Mobile Services 11 или новее. Найти новый инструмент можно в меню настроек (раздел Google, вкладка «Безопасность», пункт «Проверка приложений»). Он осуществляет сканирование всех установленных приложений на наличие вредоносного кода.

Нет смысла заглядывать в этот раздел слишком часто, проверка приложений осуществляется в автоматическом режиме. Пользователь будет получать уведомления обо всех обнаруженных рисках.

Источник: Engadget