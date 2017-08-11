Плывущие облака в небе над Марсом

Как оказалось, на марсианском небе тоже иногда проплывают облака. Новые снимки, переданные марсоходом Curiosity, отлично это доказывают. И надо сказать, что они не особо то и отличаются от тех, что мы привыкли видеть с поверхности Земли. Если быть точным, то NASA говорит, что по земной классификации их можно отмести к классу перистых облаков (Cirrus, Ci).

Как отмечается на сайте NASA, эти фотографии облаков, сделанные марсоходом Curiosity, являются наиболее четкими. К слову, в этом месяце (6 августа) исполнилось ровно пять лет с момента прибытия Curiosity на Красную планету.

Марсоход фотографировал облака ранним утром 17 июля 2017 года, а уже в полдень на небе не были ни единого облачка. Curiosity сделал несколько серий по восемь кадров, которые впоследствии объединили в анимации. Съемка осуществлялась в два этапа: сначала марсоход направил камеру Navcam почти вертикально вверх, а затем повернул ее к южному горизонту Марса. Результат его работы мы можем видеть на этих гифках.

Облака над Марсом образуются, когда планета находится на дальней от Солнца стороне орбиты. NASA отмечает, что это не первый случай. Curiosity и другие космические аппараты, бороздящие бескрайние просторы марсианских пустынь, включая посадочный модуль Phoenix, приземлившийся в арктической зоне девять лет тому назад, наблюдали плывущие в марсианском небе облака и ранее. Но, как мы уже отмечали выше, но это впервые удалось столь отчетливо передать облака на фото.

Источник: NASA