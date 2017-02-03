По-богатому: монитор AOC Q2781PS в цвете Rose Gold с кристаллами Сваровски

Компания AOC анонсировала выпуск двух новых мониторов Q2781PS и Q2781PQ. Эти модели отличаются от многих других устройств своим дизайном.

Обе новинки имеют тонкие боковые грани и асимметричную L-образную подставку. Стандартная модель AOC Q2781PQ содержит подставку серебристого цвета и заднюю панель чёрного цвета. Версия AOC Q2781PS отличается не только розовым цветом исполнения, но и инкрустированной кристаллами Сваровски тыльной стороной. Вполне возможно, что данная модель является единственной в своем роде.

Используемая подставка позволяет изменять наклон плоскости дисплея, но не позволяет регулировать высоту.

С точки зрения технических характеристик обе новинки идентичны. Устройства оснащены 27-дюймовыми AH-IPS панелями с разрешением 2560×1440 точек (плотность размещения пикселей 109 PPI). Углы обзора по вертикали и горизонтали составляют 178 градусов. Максимальная яркость изображения заявлена на уровне 350 нит, максимальная статическая контрастность – 1000:1. Частота обновления изображения составляет 60 Гц, время отклика матрицы – 5 мс. Как отмечает производитель, мониторы Q2718PQ и Q2718PS способны воспроизводить 16,77 млн оттенков цветов и полностью покрывают цветовое пространство sRGB. Из интерфейсов подключения доступны DisplayPort, HDMI, D-Sub и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Благодаря поддержке фирменной технологии Clear Vision устройства способны повышать качество обычного SD контента до HD качества.

Рекомендованная розничная цена монитора AOC Q2781PQ заявлена на уровне $499, но на Amazon эта модель продаётся по цене $349,99. Версия AOC Q2781PS с кристаллами Сваровски поступит в продажу в ближайшие месяцы по рекомендованной розничной цене $599.

Источник: techpowerup