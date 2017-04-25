По данным KGI Securities, смартфон Apple iPhone 8 выйдет с приличным опозданием и будет оставаться в дефиците до начала 2018 года

С каждым днем все более вероятным становится сценарий выпуска смартфона Apple iPhone 8 с дисплеем OLED и 3D-камерой в конце 2017 года, то есть на несколько месяцев позже привычного начала продаж новых смартфонов iPhone. Очередное свидетельство того, что iPhone 8 выйдет позже, чем ожидалось изначально предоставил известный аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, который не раз делал верные прогнозы касательно Apple. Он утверждает, что новый смартфон Apple iPhone будет запущен в серийное производство не раньше октября или ноября нынешнего года.

Подобные сообщения о недостаточных объемах поставок появляются перед каждым обновлением Apple iPhone, но этот год отличается от предыдущих. Компания Apple обычно начинает серийный выпуск нового поколения iPhone за несколько месяцев до их сентябрьского анонса и при этом все равно сталкивается с трудностями в обеспечении необходимых объемов выпуска. То есть, если сведения Куо достоверны и массовый выпуск iPhone 8 не начнется раньше октября-ноября, то почти наверняка возникнет дефицит, который будет сохранятся до начала 2018 года.

Свидетельств задержки или сильно урезанного объема поставок iPhone 8 хватает и без «показаний» аналитика KGI Securities. Буквально на прошлой неделе Bloomberg писал, что iPhone 8 выйдет с опозданием в один-два месяца. Проверенное японское издание Macotakara также сообщало о болле позднем выходе iPhone 8.

Напомним, многие источники сходятся в том, что iPhone 8 получит новый дизайн с дисплеем OLED на всю лицевую панель и почти полным отсутствием рамок. Это также означает, что устройство лишится знаковой кнопки Home. Слухи также приписывают юбилейному iPhone 8 поддержку технологии беспроводной зарядки и революционную фронтальную 3D-камеру с возможностями захвата движений и распознавания жестов как у Kinect.

iPhone 8 looks to be taking a new direction pic.twitter.com/mG19bcDYiC — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 19, 2017

В последнее время участились случаи утечки различных материалов, которые касаются смартфона iPhone 8. Только на прошлой неделе в сети появились различные чертежи и сгенерированные на компьютере изображения.

Одна из последний предполагаемых фотографий нового iPhone 8 демонстрирует устройство, которое во многом похоже на оригинальный iPhone.

Вполне возможно, что отчасти эти утечки и фотографии являются достоверными, поскольку Apple, судя по всему, все еще дорабатывает финальный дизайн iPhone 8. Отсутствие дактилоскопического датчика под экраном одной из моделей может указывать на то, что Apple пытается разместить его под стеклом передней панели, но если это не удастся, возможно, компания будет вынуждена разместить его сзади, как это уже несколько лет делают производители Android-смартфонов.

Судя по всему, нет какого-то конкретного аспекта, ответственного за предполагаемую задержку. Если верить Куо все дело в Apple. Говоря точнее, компания заказала несколько оригинальных компонентов для iPhone 8 и поставщикам потребуется некоторое время, чтобы наладить их выпуск.

Несмотря на очевидную задержку старта продаж, анонс iPhone 8 состоится как обычно в сентябре. Одновременно с iPhone 8, как уже сообщалось неоднократно, ожидается анонс обновленных моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus с ЖК-дисплеями диагональю 4,7 и 5,5 дюйма, которые сохранят дизайн iPhone 7, но получат улучшенные характеристики. Продажи обновленных iPhone 7s и iPhone 7s Plus, как ожидаются, начнутся вовремя.

Источник: The Verge