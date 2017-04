По данным KGI Securities, смартфон Apple iPhone 8 выйдет с приличным опозданием и будет оставаться в дефиците до начала 2018 года

С каждым днем все более вероятным становится сценарий выпуска смартфона Apple iPhone 8 с дисплеем OLED и 3D-камерой в конце 2017 года, то есть на несколько месяцев позже привычного начала продаж новых смартфонов iPhone. Очередное свидетельство того, что iPhone 8 выйдет позже, чем ожидалось изначально предоставил известный аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, который не раз делал верные прогнозы касательно Apple. Он утверждает, что новый смартфон Apple iPhone будет запущен в серийное производство не раньше октября или ноября нынешнего года.

Подобные сообщения о недостаточных объемах поставок появляются перед каждым обновлением Apple iPhone, но этот год отличается от предыдущих. Компания Apple обычно начинает серийный выпуск нового поколения iPhone за несколько месяцев до их сентябрьского анонса и при этом все равно сталкивается с трудностями в обеспечении необходимых объемов выпуска. То есть, если сведения Куо достоверны и массовый выпуск iPhone 8 не начнется раньше октября-ноября, то почти наверняка возникнет дефицит, который будет сохранятся до начала 2018 года.

Свидетельств задержки или сильно урезанного объема поставок iPhone 8 хватает и без «показаний» аналитика KGI Securities. Буквально на прошлой неделе Bloomberg писал, что iPhone 8 выйдет с опозданием в один-два месяца. Проверенное японское издание Macotakara также сообщало о болле позднем выходе iPhone 8.

Напомним, многие источники сходятся в том, что iPhone 8 получит новый дизайн с дисплеем OLED на всю лицевую панель и почти полным отсутствием рамок. Это также означает, что устройство лишится знаковой кнопки Home. Слухи также приписывают юбилейному iPhone 8 поддержку технологии беспроводной зарядки и революционную фронтальную 3D-камеру с возможностями захвата движений и распознавания жестов как у Kinect.

iPhone 8 looks to be taking a new direction pic.twitter.com/mG19bcDYiC

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 19, 2017