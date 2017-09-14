По новым данным, бюджетный смартфон Nokia 2 получит аккумулятор емкостью 4000 мА•ч

Близится анонс бюджетного смартфона Nokia 2, что в первую очередь ощущается по увеличению числа публикаций о нем на тематических ресурсах. Недавно смартфон прошел сертификацию FCC, благодаря чему мы узнали о ней новые подробности. К примеру, емкость аккумулятора Nokia 2 составит целых 4000 мА•ч, что впечатляет, особенно с учетом ожидаемой стоимости аппарата – около 100 евро. Справедливости ради отметим, что предыдущие данные указывали на емкость 2800 мА•ч. Если новые данные окажутся верны, то новинка станет Android-смартфоном Nokia с самым емким аккумулятором.

Документы FCC указывают на то, что будет как минимум четыре варианта Nokia 2, отличающиеся поддержкой стандартов сотовой связи. Смартфоны Nokia 2 с модельными номерами TA-1007 и TA-1029 – это версии с одной и двумя SIM-картами соответственно, поддерживающие диапазоны LTE 5, 7 и 38. В то же время Nokia 2 с номерами TA-1035 и TA-1023 – одно- и двухсимочная версии с поддержкой диапазонов LTE 2, 4, 5, 7, 12, 17 и 38.

Изображения Nokia 2 из предыдущих утечек демонстрировали сходство в дизайне с моделью Nokia 3.

По предварительным сведениям, смартфон Nokia 2 получит SoC Snapdragon 212, экран диагональю 5 дюймов и разрешением 1280х720 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти, 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры. Сканера отпечатков пальцев у Nokia 2 не предвидится.

Из коробки Nokia 2 должен работать под управлением стоковой версии Android Nougat.

Изначально ожидалось, что Nokia 2 представят одновременно флагманом Nokia 8. Теперь же предполагается, что бюджетный Nokia 2 может быть представлен одновременно с Nokia 9, еще одним флагманом бренда, которого ожидают в ближайшее время.

Источник: gizmochina