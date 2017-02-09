По новым данным, емкость аккумуляторов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus составит 3000 и 3500 мА•ч соответственно

Только на прошлой неделе сообщалось, что грядущие смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus получат более емкие аккумуляторы, чем предшественники, – 3250 и 3750 мА•ч соответственно. Но новая порция данных из Южной Кореи — родной для производителя страны – принесла совершенно другие цифры.

Теперь сообщается, что емкость аккумуляторов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus составит 3000 и 3500 мА•ч соответственно. К слову, проблемные Galaxy Note7 также оснащались аккумуляторами емкостью 3500 мА•ч.

Корейское информационное агентство News1, ссылаясь на анонимного сотрудника Samsung, пишет, что после выполнения ряда тестов компания приняла окончательное решение использовать для смартфонов Galaxy S8 и S8 Plus аккумуляторы вышеупомянутой емкости.

Согласно последней информации, основным поставщиком аккумуляторов для смартфонов Galaxy S8 выступит собственное подразделение Samsung SDI, еще какую-то часть поставит новый партнер – японская компания Murata Manufacturing Company. Последнюю компания Samsung вероятнее всего выбрала на замену китайской ATL, не справившейся с поставками батарей для Galaxy Note7.

Напомним, что вчера на одной из фабрик Samsung SDI, ранее обещавшей инвестировать дополнительные $128 млн в повышение безопасности аккумуляторных батарей, произошел пожар.

Ожидается, что в продажу Samsung Galaxy S8 и S8 Plus поступят 21 апреля по цене €799 и €899 за базовые версии.

Источник: theinvestor.co.kr