По новым данным, флагманский смартфон Nokia 8 выйдет уже 31 июля и будет стоить чуть меньше €600

Недавно мы узнали, что в этом году выйдет еще четыре новых смартфона Nokia, включая флагманскую модель, ту самую со сдвоенной камерой. В разных утечках он фигурировал под разными именами: Nokia 8 или Nokia 9. Свежая утечка, в которой грядущий флагман фигурирует как Nokia 9, указывает на скорый выход смартфона. Говоря конкретнее, смартфон должен выйти уже 31 июля. Источником данных выступил неназванный скандинавский розничный магазин, который также раскрыл данные о цене – €589.

Предположительно, флагманский смартфон Nokia 8 скрывается под модельным номером HMD Global TA-1004, за последнее время устройство с этим номером было замечено множество раз, курсирующим по базам данных различных бенчмарков и сертификационных органов. В GeekBench были замечены две версии HMD Global TA-1004 с 4 и 8 ГБ ОЗУ. Загадочный скандинавский продавец как раз упоминает ту, что оснащена 4 ГБ ОЗУ. Встроенной флэш-памяти в смартфоне должно быть не меньше 64 ГБ.

Вариантов расцветки корпуса смартфона будет несколько. Как сообщается, пользователям предложат смартфон в синем и серебристом вариантах, а также в золотом с синими вставками и золотом с медными вставками.

Что касается характеристик Nokia 8, ожидается SoC Snapdragon 835, 5,3-дюймовый экран QHD и система из двух основных камер, каждая из которых будет иметь разрешение 13 Мп. Некоторые из этих параметров согласуются с более ранними утечками, когда смартфон в камуфляжном оснащении позировал на камеру (тогда он назывался Nokia 9).

На фоне недавнего партнерства HMD Global с Carl Zeiss и возобновления выпуска смартфонов Nokia с оптикой Zeiss звучали предположения, что Nokia 8 может стать как раз первой такой моделью. Так ли это, узнаем уже меньше чем через две недели, если сведения источника верны.

Источник: winfuture.de и gsmarena