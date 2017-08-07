По новым данным, смартфон iPhone SE нового поколения выйдет в начале следующего года

В мае нынешнего года американская организация American Customer Satisfaction Index (ACSI) выяснила, что вопреки сохранению общей тенденции к увеличению диагонали владельцы четырехдюймовых смартфонов iPhone SE больше остальных довольны своим выбором. К тому же, считается, что iPhone SE, будучи наиболее доступной моделью в линейке производителя, хорошо продается во многих странах присутствия компании. Насколько хорошо – неизвестно, ведь точных цифр в разрезе моделей компания никогда не давала, но все же. То есть, можно не сомневаться, что iPhone SE получит обновление, единственный вопрос – когда?

В конце прошлого месяца французское издание iGeneration сообщило, что iPhone SE 2 могут представить уже в августе, то есть, в этом месяце, но сейчас в это верится с трудом. Если бы Apple действительно планировала мероприятия на этот месяц, то к настоящему моменту об этом уже было бы известно. Новые данные указывают на более реалистические сроки выхода iPhone SE нового поколения – начало следующего года.

Несколько источников сообщили, что тайваньская компания Wistron, один из главных производственных партнеров Apple, готовится к расширению производственных мощностей в Индии и этой решение якобы связано с запуском новой модели iPhone. С новым заводом в Бангалоре Wistron рассчитывает нарастить объемы производства в три раза в течение следующих пяти лет. Сообщается, что новый iPhone SE должен поступить в продажу в Индии уже в первом квартале 2018 года.

По предварительным данным, iPhone SE второго поколения получит SoC Apple A10, 2 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную основную камеру, как у нынешней младшей модели iPhone 7, и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Диагональ экрана iPhone SE 2 составит 4 – 4,2 дюйма. Также iPhone SE 2 приписывают сканер отпечатков пальцев Touch ID второго поколения, дебютировавший в iPhone 6S, и аккумулятор большей емкости – 1700 мА·ч против 1624 мА·ч у актуальной модели. Флэш-памяти в зависимости от модификаций будет 16 или 32 ГБ, цена базовой модели составит $469. Для сравнения, нынешний 16- и 32-ГБ версии iPhone SE на Amazon India оценены в $389 и $400 соответственно.

Источник: Gizmochina